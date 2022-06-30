Серебренников заявил об "убийстве" Гоголь-центра. Власти опровергают закрытие театра
Foto: F64

29 июня Департамент культуры Москвы объявил о смене руководства в Гоголь-центре и еще в двух театрах. Бывший художественный руководитель "Гоголь-центра" режиссер Кирилл Серебренников назвал решение властей убийством. Департамент культуры опровергает утверждения о закрытии — "Это учреждение культуры не прекращало быть театром имени Гоголя", говорится в заявлении ведомства.

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"Да. Гоголь центр закрыт. Все", написал в своем Telegram канале бывший художественный руководитель "Гоголь-центра" режиссер Кирилл Серебренников.

Режиссер назвал решение властей убийством.

"Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните. DEUS CONSERVAT OMNIA".

По словам Серебренникова, театр закрыли за позицию, за честность и за попытку свободы.

"За то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми. Названия спектаклей — Я НЕ УЧАСТВУЮ В ВОЙНЕ и БЕРЕГИТЕ ВАШИ ЛИЦА — это послания вам, зрителям, это просьба от всех нас, команды Гоголь-центра, оставаться людьми".

Департамент культуры Москвы заявил, что после смены руководства театр продолжить функционировать под старым названием — театр имени Гоголя. "Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать".

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