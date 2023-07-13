Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар", арестован судом. Он отрицает связь со спецслужбами Украины

Первомайский суд Краснодара арестовал на два месяца Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Украинские СМИ связывали погибшего с обстрелом Винницы в прошлом году, а российские информагентства со ссылкой на источники писали, что Денисенко может быть связан с украинскими спецслужбами. Сам он это отрицает.

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Согласно пресс-релизу Следственного комитета, Денисенко признал вину. Агентство ТАСС также пишет, что Денисенко заявил о раскаянии на заседании суда. "Да. Любая смерть — это уже плохо", — сказал он.

На заседании суда Денисенко заявил, что не сотрудничал со спецслужбами Украины, передает ТАСС. "Я с ними не работаю", — сказал он.

Мотив совершения преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал, заявил Денисенко. Но что именно стало причиной нападения, он не сказал.

В суде стало известно, что Денисенко уроженец города Сумы и имеет два гражданства — украинское и российское. Он пенсионер (1959 года рождения) и постоянно проживал в Туапсе. СМИ сообщали, что мужчина — бывший президент Федерации шотокан карате-до Украины.

По сообщению "РИА Новости", подозреваемый заявил, что перед задержанием планировал уехать в Швейцарию, "там жена и дети". О том, что у Денисенко есть двое малолетних детей на иждивении, сообщалось и в ходе заседания суда.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на взрослую дочь Денисенко сообщал, что тот был против войны в Украине, но "не пошел бы на убийство ради идеи".

Ранее в четверг СК опубликовал видео следственного эксперимента, в ходе которого, как утверждается, Денисенко показывает, как убивал Ржицкого.

Заявления Украины и годовщина удара по Виннице

Бывший подводник Станислав Ржицкий, в последнее время работавший замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, был убит 10 июля. Его застрелили во время утренней пробежки.

Ржицкий служил на Черноморском флоте в звании капитана II ранга, был командиром большой дизель-электрической подводной лодкой Б-265 "Краснодар", писал "Коммерсант". Украинские источники называли его ответственным за запуск ракет "Калибр", отмечает российское издание.

В июле 2022 года журналисты украинского издания "Наши деньги. Львів" в своем расследовании назвали имена командиров подлодок Черноморского флота, в том числе Ржицкого.

Ржицкий, как предполагали журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек.

Годовщина удара по Виннице — в эту пятницу, 14 июля.

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В тоже время телеграм-канал Baza, ссылаясь на отца погибшего, утверждал, что Ржицкий подал рапорт на увольнение из армии еще в декабре 2021 года и не участвовал в войне.

"Он ушел в запас еще до того, как началась эта спецоперация", — сказал друг Ржицкого Сергей Гайнулин телеканалу "Дождь".

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утром во вторник опубликовало в своем официальном телеграм-канале пост о том, что в Краснодаре "уничтожен командир подводной лодки „Краснодар", причастный к ракетным обстрелам Украины".

Не взяв на себя ответственность и не ссылаясь на источник информации, ГУР сообщило, что 10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском Парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы. "Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте", — было сказано в посте.

Глава ГУР Кирилл Буданов позже во вторник заявил, что ГУР не имеет отношения к смерти бывшего командира подлодки "Краснодар", а "корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России" (украинские чиновники регулярно именно так комментируют инциденты, ответственность за которые Москва возлагает на Украину).