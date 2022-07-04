Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В свою очередь, Калининградскую область депутат Госдумы считает нужным реорганизовать в Балтийский край. Он также утверждает, что Балтийском город могли назвать еще в 1946 году, но сделали выбор в честь Калининграда.

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Депутат российской Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил изменить название и статус самого западного областного центра страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край", — заявил Миронов.

Глава "Справедливой России" напомнил, что ровно 76 лет Кенигсберг переименовали в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина. Схожая судьба ждала и другие города Восточной Пруссии, вошедшей в состав СССР по итогам Второй мировой войны: например, Пиллау превратился в Балтийск, Тильзит — в Советск, Нойкурен — в Пионерский, а Раушен — в Светлогорск.

"Разумеется, решать этот вопрос должны жители региона", — уточнил парламентарий.

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