Сергей Тихановский внесен в Беларуси в "список террористов"

КГБ Беларуси внес оппозиционного блогера Сергея Тихановского и еще 22 человека в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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"Основанием для включения Тихановского в данный перечень является вступление в законную силу приговора о признании его "виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и 293 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в сообщении КГБ, опубликованном во вторник, 28 июня, на сайте ведомства.

Тихановский, планировавший принять участие в президентских выборах 2020 года, был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты. Также были задержаны несколько его соратников. Как заявили в правоохранительных органах Беларуси, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции", — напоминает агентство "Интерфакс".

Число "террористов" приближается к тысяче

14 декабря Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Это самый большой срок, который получил политический оппонент Лукашенко на прошедших выборах: Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова — 11 лет. Остальные пятеро фигурантов "дела Тихановского" получили от 14 до 16 лет лишения свободы.

В "списке террористов" КГБ Беларуси на сегодняшний день 870 имен. 18 мая правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые расширяют сферу применения смертной казни. Теперь она может быть назначена за покушение на совершение преступлений террористической направленности.