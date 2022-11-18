Сеул и Токио: Северная Корея предположительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японского моря, сообщил объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи в пятницу, 18 ноября. По его данным, дальность полета ракеты составляет несколько тысяч километров. Власти Южной Кореи Сеуле и Японии указали, что КНДР предположительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

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Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что действия Северной Кореи "абсолютно неприемлемы". По его словам, ракета приземлилась в экономической зоне Японии, к западу от острова Хоккайдо. Сообщений о повреждениях самолетов или судов, по данным Токио, пока не поступало.

Токио: ракета Северной Кореи могла бы достичь США

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что ракета имела дальность, с которой могла бы достичь США. По его оценке, она могла пролететь до 15 тысяч километров. Южная Корея созвала на 18 ноября заседание Cовета национальной безопасности в связи с действиями КНДР.

Накануне Северная Корея запустила в Японское море баллистическую ракету малой дальности. Она предположительно упала в водах к востоку от Корейского полуострова.

Десятки ракетных испытаний в 2022 году

Резолюции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты любой дальности, способные нести ядерный заряд. Однако с начала года Пхеньян провел уже более 50 таких испытаний.

Незадолго до запусков последних дней глава МИД КНДР Чхве Сон Хэ предупредила, что Северная Корея ответит прямо пропорционально на политику США по укреплению расширенного сдерживания КНДР и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе.