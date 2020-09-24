Сеул обвинил КНДР в убийстве и сожжении гражданина Южной Кореи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Северокорейские пограничники в ходе инцидента в водах КНДР застрелили сотрудника одного из ведомств Южной Кореи, сообщило министерство обороны в Сеуле в четверг, 24 сентября.

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Согласно сообщению, 47-летний работник министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи при не выясненных пока обстоятельствах исчез с патрульного катера и оказался в водах КНДР.

Минобороны в Сеуле, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, сообщило, что северокорейские пограничники застрелили этого человека, а затем сожгли его тело предположительно в рамках мер борьбы против распространения коронавируса. Южнокорейское оборонное ведомство заявило, что потрясено случившимся, и возложило всю ответственность на КНДР.

Пропавший находился перед исчезновением на патрульном катере возле острова Ёнпхендо, принадлежащего Южной Корее. По сообщениям СМИ, на катере были обнаружены его ботинки, это вызвало спекуляции о том, что он, возможно, хотел бежать в Северную Корею. В июле в Северную Корею удалось тайно вернуться домой через сильно охраняемую границу КНДР северокорейцу, который тремя годами ранее бежал в Южную Корею.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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