Сеул обвинил КНДР в убийстве и сожжении гражданина Южной Кореи

Северокорейские пограничники в ходе инцидента в водах КНДР застрелили сотрудника одного из ведомств Южной Кореи, сообщило министерство обороны в Сеуле в четверг, 24 сентября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно сообщению, 47-летний работник министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи при не выясненных пока обстоятельствах исчез с патрульного катера и оказался в водах КНДР.

Минобороны в Сеуле, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, сообщило, что северокорейские пограничники застрелили этого человека, а затем сожгли его тело предположительно в рамках мер борьбы против распространения коронавируса. Южнокорейское оборонное ведомство заявило, что потрясено случившимся, и возложило всю ответственность на КНДР.

Пропавший находился перед исчезновением на патрульном катере возле острова Ёнпхендо, принадлежащего Южной Корее. По сообщениям СМИ, на катере были обнаружены его ботинки, это вызвало спекуляции о том, что он, возможно, хотел бежать в Северную Корею. В июле в Северную Корею удалось тайно вернуться домой через сильно охраняемую границу КНДР северокорейцу, который тремя годами ранее бежал в Южную Корею.