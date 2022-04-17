Север Италии охватили лесные пожары

Сразу в нескольких регионах на севере Италии бушуют лесные пожары, подпитываемые ветром и засушливыми условиями.

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По данным властей, к воскресенью, 17 апреля, удалось взять под контроль пламя, вспыхнувшее у озера Лаго-Маджоре вечером 15 апреля. Однако другие пожары, в том числе в области Ломбардия, в провинциях Брешия, Лекко и Сондрио, не утихают, чему способствуют сухая почва и растения, а также сильные ветры.

Кроме того, сообщается о пожарах в областях Лигурия и Пьемонт, на северо-западе страны, например, в городах Империя и Савона. В помощь аварийно-спасательным службам туда направлены вертолеты и противопожарные самолеты Canadair. Десятки людей должны быть эвакуированы.

Как отмечают СМИ, в связи с засушливыми погодными условиями риск возникновения лесных пожаров в этих регионах очень высок.