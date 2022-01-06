Северная Корея объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Северная Корея провела в среду успешные испытания гиперзвуковой ракеты, сообщают государственные СМИ страны. Агентство KCNA сообщило, что ракета "точно поразила" цель на расстоянии 700 км.

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Это уже вторые заявленные Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты, которая может после запуска более долгое время, чем обычная баллистическая ракета оставаться незамеченной средствами ПВО.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в своей новогодней речи, что Северная Корея продолжит наращивать свою оборонную мощь, чего, по его словам, требует нестабильная военная обстановка на Корейском полуострове.

После того, как переговоры Пхеньяна с Южной Кореей и США забуксовали, Северная Корея провела в прошлом году испытания нескольких ракет.

Сейчас Пхеньян пытается войти в небольшой круг государств, таких как США и Китай, которые обладают гиперзвуковым оружием.

Нынешний запуск гиперзвуковой ракеты был зафиксирован японской береговой охраной рано утром в среду, а чуть позднее эти сообщения были подтверждены оборонным ведомством Южной Кореи.

В ходе испытаний в среду "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своей ракеты-носителя и совершила маневр, отклонившись на 120 км вбок, прежде чем поразить цель, находившуюся на расстоянии 700 км, сообщает KCNA.

Как сообщает агентство, испытания подтвердили эффективность управления ракетой, а также возможность ее запусков зимой.Гиперзвуковая ракета обычно летит к цели на более низкой высоте, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 км в час.

Ракетные испытания в Северной Корее проходят в то время, когда власти страны испытывают огромные трудности в снабжении населения продовольствием. Большая часть населения голодает. Ситуацию усугубляют карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса.

В конце прошлого года Ким Че Ын заявил, что стране угрожает "великая битва не на жизнь, а на смерть", пообещав, что улучшение условий жизни населения будет одной из приоритетных задач в нынешнем году. Несмотря на это, Северная Корея не сокращает свои военные программы, уверяя людей, что они необходимы для защиты страны.

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BBC News Русская служба:

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