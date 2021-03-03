Северная Корея получит около 1,7 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса

Северная Корея получит около 1,7 млн доз вакцин против коронавируса Covid-19 в рамках международной программы COVAX, сообщает "Интерфакс".

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Согласно плану распределения вакцин, обнародованному COVAX, с февраля по май в КНДР будет поставлено в общей сложности 1 млн 704 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca. Этого хватит, чтобы привить около 852 тыс. человек.

COVAX — глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против Covid-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Северная Корея входит в число 92 стран с низким уровнем благосостояния, подпадающих под действие плана COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса.

Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения Covid-19 в стране, но с начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы.