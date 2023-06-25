Северная Корея предложила России поддержку в борьбе с мятежом ЧВК "Вагнер"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Северная Корея предложила России свою полную поддержку в борьбе с недавним мятежом, сообщили государственные СМИ в воскресенье.

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На встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль "выразил твердую уверенность в том, что недавний вооруженный мятеж в России будет успешно подавлен", — сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Он добавил, что "сильная российская армия и народ обязательно преодолеют испытания и испытания и героически выйдут победителями в специальной военной операции против Украины", сообщает ЦТАК, употребляя предпочтительную терминологию Кремля.

Это последнее послание Пхеньяна о поддержке Москвы с начала войны в Украине, которую Пхеньян назвал "марионеточной войной" США с целью уничтожить Россию.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия долгое время выступала против усиления давления на Северную Корею, которая находится под широкомасштабными санкциями ООН и Запада в связи с ее ядерными и ракетными программами.

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BBC News Русская служба:

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