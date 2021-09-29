Северная Корея сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты"Хвасон-8". Испытания прошли во вторник и имели "большое стратегическое значение", они подтвердили надежность навигационного контроля и стабильность ракеты, сообщило информационное агентство ЦТАК в среду, 29 сентября, добавив, что КНДР намерена в "тысячекратном" размере укрепить свой оборонный потенциал.

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За ходом испытаний, согласно ЦТАК, следил один из главных северокорейских функционеров Пак Чжун Чон. О руководителе КНДР Ким Чен Ыне северокорейское информационное агентство не упомянуло. В газетах была опубликована фотография, запечатлевшая запуск ракеты "Хвасон-8".

Южная Корея накануне сообщила о новых ракетных испытаниях в КНДР, не предоставив никакой информации о максимальной высоте полета ракеты и ее траектории. При этом южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что полет запущенной в КНДР ракеты был не таким, как обычно. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал тщательно расследовать случившееся. США завили, что ракетные испытания в КНДР не представляли угрозы для них самих и их союзников.