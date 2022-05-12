Северная Корея впервые признала вспышку коронавируса

Пхеньян впервые более чем за два года пандемии коронавируса признал вспышку SARS-CoV-2. Аналитики опасаются, что система здравоохранения Северной Кореи может не справиться с мощным всплеском заболеваемости.

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Северная Корея сообщила о первой вспышке коронавируса с момента начала разразившейся более двух лет назад пандемии SARS-CoV-2. Государственное информагентство ЦТАК заявило в четверг, 12 мая, что речь идет о "серьезном национальном чрезвычайном инциденте".

По данным ЦТАК, у пациентов, заболевших в Пхеньяне в воскресенье, обнаружен высокозаразный вариант коронавируса "омикрон BA.2". На экстренном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что для сдерживания вспышки страна будет применять максимально жесткий карантинный протокол.

Так, Ким распорядился ужесточить пограничный контроль и ввести меры по изоляции регионов, чтобы "полностью предотвратить распространение вируса".

По сведениям сеульского сайта NK News, районы Пхеньяна оцеплены уже два дня и оттуда поступают сообщения о панике при покупке товаров.

В начале 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. До сих пор власти Северной Кореи не подтверждали ни одного случая заболевания ковидом. Аналитики опасаются, что система здравоохранения страны может не справиться с мощной вспышкой вируса.