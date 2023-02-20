Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты и угрожает превратить Тихий океан в полигон

В понедельник Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты у своего восточного побережья. Согласно заявлению Пхеньяна, ракеты были запущены в рамках испытания пусковой установки, способной осуществить "тактический ядерный удар, который сотрет с лица земли все вражеские военные базы".

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Это уже вторые ракетные испытания, проведенные Пхеньяном за последние 48 часов. Два дня назад Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, упавшую в море у западного побережья Японии. Днем позже США провели совместные воздушные маневры по отдельности с Южной Кореей и Японией.

Пхеньян называет эти маневры, которые регулярно проводятся уже много лет, подготовкой вторжения в КНДР.

Запущенная в субботу с территории Северной Кореи ракета стала первой с Нового года. Она упала примерно в 900 км от берегов японского острова Хоккайдо, достигнув высоты около 5700 км, заявил официальный представитель японского правительства Хироказу Мацуно.

Военные Южной Кореи сообщили, что зафиксировали пуски двух баллистических ракет ближнего радиуса действия, которые упали в Японском море. Одна из них пролетела около 390 км, другая — 340 км.

"Посредством сегодняшних огневых испытаний сверхкрупных ракетных систем залпового огня, способных к тактическому ядерному удару, Народная армия продемонстрировала свою полную готовность к предотвращению и намерение к противодействию" состоявшимся накануне совместным воздушным учениям союзников, говорится в заявлении, распространенном северокорейским государственным новостным агентством ЦТАК. Эти пусковые системы достаточно мощны, чтобы превратить в пепел все действующие вражеские аэродромы, также говортся в нем.

Сеул охарактеризовал проведенные испытания как серьезную провокацию, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове, призвав КНДР остановиться немедленно.

Во вторник Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное обсуждению обстановки на Корейском полуострове.

После проведенных союзниками учений в воскресенье сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предостерегла США от наращивания своего военной мощи в регионе. "Частота использования Тихого океана в качестве нашего полигона зависит от характера действий американских сил", — сказала она в заявлении, переданном агентством ЦТАК.

Отношения между двумя Кореями достигли едва ли не самой низкой точки за предшествующие годы после того, как КНДР провозгласила себя "необратимо ядерной державой", а ее лидер Ким Чен Ын потребовал от своего военно-промышленного комплекса "экспоненциального наращивания" производства вооружений, включая тактическое ядерное оружие.

В прошедшие выходные страны "Большой семерки" осудили действия Пхеньяна, назвав их безрассудными. Запуск межконтинентальных ракет Пхеньяном угрожает миру и безопасности на региональном и международном уровне, говорится в заявлении группы, подписанном после неофициальной встречи в Мюнхене, где проходила международная конференция по безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал и отдельное заявление, призвав страны, обладающие влиянием на Пхеньян, заставить КНДР изменить свой нынешний курс.

"Это очередная провокация Северной Кореи, идущая вразрез с несколькими резолюциями Совбеза ООН. Мы призываем остальных осудить ее и сделать соответствующие шаги, в том числе по эффективному обеспечению санкций", — сказал он.