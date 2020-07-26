Северная Корея заявила о возможном первом случае случае заражения Covid-19

Политбюро ЦК правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание, посвященное выявлению признаков возможного заражения коронавирусной инфекцией в в городе Кэсон, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На заседании председательствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. На заседании было решено перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщается, человек с подозрением на Covid-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. У него выявлены симптомы заболевания, но результаты исследования неопределенные, он помещен в строгий карантин. Выявляется круг контактировавших с ним лиц, медицинскому обследованию подвергают всех, кто был в городе в последние пять дней.

Сообщается, что человек с подозрением на коронавирус пересек демаркационную линию в воскресенье, 19 июля.

Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

в стране до сих пор не было зарегистрированных случаев COVID-19. Северная Корея "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса". 7 июля сообщалось об усилении контрольяна границе, чтобы не допустить вспышки заболевания.

"Мы предпринимаем упреждающие контрмеры, чтобы усилить наблюдение на границах и вдоль береговой линии", — сообщается в статье в газете "Минчжу Чосон".

Газета также отмечала, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну по воде или воздуху. Граждан призывают не терять бдительность, заявляя, что главный враг антивирусной кампании — это самодовольство и чрезмерная уверенность.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что КНДР удалось не допустить распространения Covid-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан. Он отмечал, что необходимо продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа".