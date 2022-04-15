Северная Македония объявила нежелательными персонами шестерых российских дипломатов, сообщило министерство иностранных дел республики в пятницу, 15 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата", — говорится в сообщении.

По информации внешнеполитического ведомства, сотрудники дипмиссии "занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях", они должны покинуть Северную Македонию в ближайшие пять дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры.





Вторая высылка российских дипломатов менее чем за месяц

Это уже второе выдворение российских дипломатов из Северной Македонии менее чем за месяц. Еще пятерых сотрудников российского посольства выслали 28 марта на тех же основаниях. Аналогичные меры приняли и другие европейские страны — в начале апреля персонами нон грата были объявлены несколько десятков сотрудников диппредставительств РФ в Германии, Франции, Италии, Испании, Словении, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Швеции.

Северная Македония присоединилась к международным санкциям, введенным в отношении России из-за ее вторжения в Украину. Россия 7 марта внесла Северную Македонию в список "недружественных" стран.