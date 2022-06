Северодонецк: удар по химзаводу, ВСУ контролирует пятую часть города

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил в интервью агентству Рейтер, что украинская армия контролирует лишь 20% Северодонецка. Российские войска контролируют примерно 60%, а остальное — "ничейная земля", сказал он.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть — продолжает бои внутри города", — ранее в тот же день написал Гайдай в своем телеграм-канале. Лисичанск полностью под контролем Украины, добавил он.

Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами, написал Гайдай.

В понедельник, 31 мая, ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе города, писал чиновник. По его данным, атаку совершила российская армия. Пророссийские сепаратисты в Луганской области утверждали, что цистерна была подорвана украинскими военными.

Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые, и посоветовал подготовить противогазы и защитные маски для лица.

В Северодонецк нет возможности завозить гуманитарную помощь, а эвакуация из города приостановлена, сообщил чиновник. При этом больница имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, а в гуманитарных штабах есть запасы продуктов, добавил он.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что якобы "завершена тотальная зачистка Северодонецка".

По словам Кадырова, чеченские военные вместе с "народной милицией ЛНР" и "другими российскими силовыми подразделениями" перешли к следующему этапу — "более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов".

Глава Чечни еще 28 мая утверждал, что Северодонецк находится под полным контролем России.

Российские войска ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности, писал Гайдай ранее.

До вторжения России в Северодонецке проживали около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, по утверждениям местных властей, повреждено 90% жилого фонда, а критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Более половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.

Лисичанск

Судя по информации из открытых источников, группировка ВСУ в Лисичанске, который, вероятно, станет теперь опорным пунктом украинских войск, зависит от двух дорог, по которым происходит снабжение, эвакуация раненых и переброска подкреплений в город. Это прямое шоссе из Бахмута в Лисичанск, либо, частично, в объезд через город Северск.

В настоящее время российские войска стараются перерезать эти дороги. Они находятся под обстрелом, и движение по ним затруднено.

От Северодонецка Лисичанск отделяет река Северский Донец. Это не очень широкая равнинная речка с чуть более высокой скоростью течения, чем, например, у Москвы-реки — 0,2 метра в секунду. Однако в этом районе у Северского Донца, довольно разные берега — левый, на котором расположен Северодонецк, равнинный, а правый с Лисичанском находится на возвышенности.

Перепад высот у двух городов довольно большой — северодонецкая пойма находится на высоте 50-60 метров над уровнем моря, а возвышенности Лисичанска — на высоте более 100 метров.

Географическое положение делает Лисичанск довольно удобным местом для обороны со стороны Северодонецка, поскольку их разделяет река, а с возвышенности хорошо просматривается город.

Штурмовать такой опорный пункт довольно трудно. По сообщениям в телеграм-канале руководителя Луганской областной администрации Сергея Гайдая, сейчас бои идут в районах Золотого, Тошковки, Камышевахи и Нырково в Луганской области. Это означает, что российские войска пытаются прорваться к Лисичанску с фланга на юге.

Контрнаступление под Херсоном

Украинские войска проводят контрнаступление в Херсонской области. Оно не привело к значительному продвижению, но, вероятно, потребует привлечения дополнительных сил ВС РФ.

Как говорится в аналитической заметке Institute for the Study of War, это контрнаступление стало возможным благодаря тому, что Россия сконцентрировала значительные силы в районе Северодонецка, ослабив свои войска на других направлениях.

При этом, по мнению аналитиков института, район Херсона, где ведется контрнаступление ВСУ, стратегически более важен для Украины, чем Северодонецк, поскольку оттуда может в будущем начаться новое наступление российский войск.

Кроме того, это контрнаступление, если оно будет развиваться, может привести к тому, что российское командование будет вынуждено перебрасывать войска из других районов, таким образом их ослабляя.