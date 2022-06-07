Северодонецк, Запорожская АЭС, пленные, порты и сообщение с Крымом. Главное из заявлений Шойгу

7 июня министр обороны РФ рассказал на селекторном совещании о ходе “специальной военной операции”. Delfi приводит наиболее важные утверждения Шойгу.

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“Освобождено” 97% территории самопровозглашенной ЛНР, а также “значительная часть” ДНР по левому берегу реки Северный Донец, в том числе города Лиман, Ямполь, Святогорск и Дробышево – всего более 15 населенных пунктов.

Под контроль взяты “жилые кварталы” Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", – добавил Шойгу.

Общее количество попавших в плен украинских военных достигло 6489 человек.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую с марта контролируют российские войска, работает “в штатном режиме”.

Также “в штатном режиме” работают морские порты Мариуполя и Бердянска. Как утверждает российский министр обороны, они готовы к отгрузке зерна.

Армия РФ совместно с “Российскими железными дорогами” “создали условия, необходимые для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках”. Грузы уже отправляют в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Открыто автомобильное сообщение с Крымом через занятые российскими войсками регионы Украины.