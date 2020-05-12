Шамана Габышева задержали после отказа сдать тест на коронавирус

Дом шамана Александра Габышева был взят штурмом. Предположительно, его доставили в психбольницу Якутска, сообщили DW в организации "Правозащита Открытки".

Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году предпринял две попытки дойти пешком до Москвы, чтобы "изгнать Путина", во вторник, 12 мая, задержали в доме его сестры, где он жил на протяжении последних нескольких месяцев. Как сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей Габышеву адвоката для защиты по делу об экстремизме, возбужденном против него после его первого похода, около 11 утра мск к дому шамана прибыли три человека, представившихся медработниками. Их сопровождали два вооруженных сотрудника полиции.

Они потребовали от Габышева сдать тест на коронавирус, однако тот отказался пустить их в дом без присутствия своего адвоката. Прождав около трех часов, медики уехали. К этому времени к дому сестры Габышева подъехали около 20 сотрудников полиции, форма одежды которых, по словам правозащитника, отличалась от формы обычных полицейских и напоминала, скорее, форму бойцов ОМОНа.

Штурм дома шамана Габышева

После того как дом сестры Габышева был взят штурмом, шамана вывели из него без обуви, но в наручниках и увезли в неизвестном направлении, отмечает Прянишников. По словам правозащитника, один из сотрудников полиции сообщил, что Габышева отправляют в психиатрическую больницу Якутска.

Однако на момент публикации материала DW его точное местонахождение было неизвестно. Поскольку адвокат шамана Ольга Тимофеева прибыла в больницу уже около 21:00 по местному времени, ей не удалось выяснить, действительно ли Александр Габышев находится там, рассказал Прянишников.

Как шамана Габышева заставляли сдать тест на коронавирус

По словам правозащитника, за последнюю неделю к шаману приходили уже дважды. Первый раз - 6 мая - к дому его сестры приехали медики с постановлением о направлении Габышева в обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус. "При этом никаких оснований для этого шага не было. Габышев не нарушал режима самоизоляции, не проявлял симптомов COVID-19 и не контактировал с лицами, у которых был выявлен коронавирус", - подчеркнул Прянишников в беседе с DW.

Во второй раз медработники посетили шамана 8 мая с целью уговорить его сдать тест на коронавирус, однако он отказался. Вместо этого тесты сдали сестра Габышева и двое ее детей, однако результаты этих тестов, по данным Алексея Прянишникова, не получены до сих пор.

Правозащитник не видит связи между прохождением теста на коронавирус и помещением Габышева в психбольницу и считает, что "вся история с тестами изначально служила цели изолировать Габышева в психиатрическом диспансере".

13 мая адвокат Габышева Ольга Тимофеева планирует выяснить, действительно ли ее подзащитный находится в больнице и готовятся ли в суде документы для помещения его на психиатрическое лечение в принудительном порядке.

Походы шамана Габышева в Москву

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в столицу, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре 2019 года - после шести месяцев и 3000 километров пути - Габышева арестовали, ФСБ возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. 3 октября проведенная следствием психиатрическая экспертиза признала шамана Габышева невменяемым.

8 декабря 2019 года шаман вновь отправился в Москву, однако уже через день Габышева опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал его на 1000 рублей за то, что Габышев во время задержания порвал одному из полицейских куртку мечом.