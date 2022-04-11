Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питания
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жителям 26-миллионного Шанхая уже почти две недели запрещено выходить на улицу. Власти города объявили локдаун из-за крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавируса, сообщает телеканал Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Многие жалуются на нехватку продуктов питания: их можно лишь заказать онлайн, но службы доставки не справляются с наплывом клиентов. Компании вызвали на работу 3000 дополнительных курьеров.

Пользователи соцсетей пишут, что впервые узнали, что такое голод.

В Шанхае уже третью неделю действуют жесткие карантинные меры. 26 миллионов жителей мегаполиса вынуждены соблюдать режим полной изоляции. За последние сутки здесь выявлено 24 тысячи заразившихся коронавирусом, при этом у большинства из них не проявляется каких-либо симптомов.

В воскресенье из местных больниц выписались 11 тысяч выздоровевших пациентов. Главная проблема сейчас связана с обеспечением горожан, которым запрещено выходить из дома, продуктами и предметами первой необходимости.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно