Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питания

Жителям 26-миллионного Шанхая уже почти две недели запрещено выходить на улицу. Власти города объявили локдаун из-за крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавируса, сообщает телеканал Euronews.

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Многие жалуются на нехватку продуктов питания: их можно лишь заказать онлайн, но службы доставки не справляются с наплывом клиентов. Компании вызвали на работу 3000 дополнительных курьеров.

Пользователи соцсетей пишут, что впервые узнали, что такое голод.

В Шанхае уже третью неделю действуют жесткие карантинные меры. 26 миллионов жителей мегаполиса вынуждены соблюдать режим полной изоляции. За последние сутки здесь выявлено 24 тысячи заразившихся коронавирусом, при этом у большинства из них не проявляется каких-либо симптомов.

В воскресенье из местных больниц выписались 11 тысяч выздоровевших пациентов. Главная проблема сейчас связана с обеспечением горожан, которым запрещено выходить из дома, продуктами и предметами первой необходимости.