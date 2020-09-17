"Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленных "на лечение Навального"

О возврате денег сообщила близкая к "повару Путина" компания "Конкорд". Одна из возможных причин возврата связана с тем, что Пригожин находится под санкциями.

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Немецкая клиника "Шарите" вернула российскому предпринимателю Евгению Пригожину, известному как "повар Путина", 1 млн рублей, которые тот отправил "на лечение Алексея Навального". Об этом сообщила в среду, 16 сентября, в соцсети "Вконтакте" пресс-служба близкой к Пригожину компании "Конкорд" в ответ на запрос немецкого интернет-издания t-online.de. Евгений Пригожин перечислил "Шарите" деньги 7 сентября.

"Платеж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая — Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая — в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться. Подробности отравления и лечения Навального Charite не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Принадлежащие Пригожину компании с 2011 года поставляют питание в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей стране. За это время они получили от государства более 5000 контрактов на общую сумму 209 млрд рублей.

Алексей Навальный пришел в себя после отравления и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить свою деятельность. Политику стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.