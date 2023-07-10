Шавкат Мирзиёев в третий раз избран президентом Узбекистана. Свои предыдущие сроки он обнулил на референдуме весной

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в третий раз избран на пост главы государства, сообщили в ЦИК республики. Ранее в стране прошел референдум, по итогам которого предыдущие сроки Мирзиёва были обнулены, а срок полномочий увеличен.

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По предварительным данным, действующий президент получил поддержку 87,05% избирателей. Другие кандидаты: сенатор Робахон Махмудова, заместитель спикера нижней палаты парламента Улугбек Иноятов и глава Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Абдушукур Хамзаев — набрали менее 5% голосов каждый. Явка на выборах составила 79,8%.

Мирзиеев впервые стал президентом Узбекистана в 2016 году по итогам внеочередных выборов, прошедших после смерти его предшественника Ислама Каримова, который занимал должность главы государства с момента образования независимого Узбекистана. В 2021 году Мирзиеев переизбрался на второй срок. До того, как стать президентом Узбекистана, он тринадцать лет был премьер-министром страны.

По итогам прошедшего в Узбекистане весной референдума, в законодательство страны были внесены поправки, позволившие Мирзиееву обнулить предыдущие сроки во главе государства, одновременно срок президентских полномочий был увеличен с пяти до семи лет. Таким образом, Мирзиеев сможет оставаться у власти до 2037 года.

Темур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, в комментарии Deutsche Welle говорил, что причиной проведения досрочных выборов являлось желание действующего главы государства укрепить свою власть. "Администрация президента была встревожена каракалпакскими протестами, происходившими в Узбекистане во второй срок правления Шавката Мирзиеева. Они (сотрудники администрации — прим. Delfi) решили, что, покa Мирзиеев пользуется определенной популярностью в обществе, необходимо закрепить эту поддержку юридически", — пояснил эксперт.