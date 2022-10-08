"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

В результате взрыва на Керченском мосту, который ведет из Краснодарского края России в аннексированный Крым, обрушилась часть дорожного полотна, на мосту начался пожар, были также повреждены железнодорожные пути. Русская служба Би-би-си собрала версии экспертов о том, как такой взрыв вообще мог быть возможен и к каким последствиям он приведет.

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Российские власти заявили, что причиной происшествия стал взрыв автомобиля. Следственный комитет сообщил, что его сотрудники установили данные о собственнике машины. Погибли три человека — по данным российских следователей, это "предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком".

Украина официально не заявляла о своей причастности к этому взрыву. Однако его прокомментировал в своем "Твиттере" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".

"Много взрывчатки"



Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке называет подрыв Керченского моста "шедевром тайной диверсии". "Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось", — отметил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си Полом Адамсом.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан написал в своем "Твиттере", что для подобного обрушения моста необходимо много взрывчатки — несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты — самые устойчивые из всех. "Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста", — считает Райан.

Официальная российская версия произошедшего заявляет, что на мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета России.

Однако на мосту, по крайней мере официально, действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" — у него есть госконтракт на охрану моста стоимостью десятки миллионов рублей в год.

Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 — один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его "самолетом Судного дня"). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник.

"Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества", — говорит в комментарии Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Как отмечает эксперт, долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, "чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского". Также над мостом работает ПВО, замечает Гендельман. "Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать", — говорит он.

"Остается вопрос координации со взорванным поездом: подловили ли его грузовиком, либо он был взорван отдельно? Это все еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент", — отмечает Гендельман.

Отрезанные пути военной логистики



Военный эксперт Мик Райан предполагает, что атака на мост может быть частью плана по возвращению Крыма либо же попыткой отвлечь внимание российских военных от других оккупированных областей Украины. Главное последствие взрыва моста — нарушение логистических цепочек поставок, как военных, так и гражданских. Разрушение моста уже спровоцировало проблемы со снабжением, в том числе топливом, отмечает Давид Гендельман.

Поэтому для России подрыв моста станет серьезной проблемой с точки зрения усиливающейся необходимости удерживать ранее захваченные территории. Снабжение в Крым не прервется — так как остаются паромные переправы и путь через Мелитополь.

Российские власти, впрочем, обещают восстановить Крымский мост в сжатые сроки — по некоторым данным, поезда по нему планируют запустить уже в субботу вечером.

Но удержание Мелитополя становится для Москвы еще более важным, считает Райан. "Из-за этого мы можем увидеть российскую передислокацию на юге [Украины], что обнажит другие слабости [России] и возможности для Украины", — отмечает австралийский генерал.

Путь в Крым через юг Украины (если Россия и дальше будет его удерживать) может стать важной частью не только военного, но и мирного обеспечения Крыма топливом и товарами. Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продовольствие на полуостров будет поставляться именно через "освобожденные территории" — то есть захваченные Россией.

Подрыв моста таже демонстрирует всему миру, что армия России не способна контролировать ни один из недавно аннексированных регионов. Сейчас россияне будут активно покидать Крым, а недоверие к Путину и вооруженным силам внутри страны будет расти, прогнозирует Райан.

"Большие неприятности"



У российских военных теперь возникнут "большие неприятности", поскольку Крымский мост — важная составляющая военной логистики России, прогнозирует Лоуренс Фридман, бывший профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона. "Даже когда у россиян есть внушительная группа солдат, которые все еще находятся в Украине, хорошо вооружены и готовы дать отпор, они не смогут поддерживать их без снабжения", — сказал Фридман в интервью BBC Radio 4.

Об этом же заявил и Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины: "[Подрыв моста] означает, что снабжение российских войск на юге Украины будет сильно затруднено. Военная техника, боеприпасы, горючее через Керченский мост еще долго не будет проходить", — написал он в "Твиттере".

В целом цель взрыва моста ясна — подорвать способность России использовать Крым в качестве стартовой площадки для войны на юге Украины, отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс.

"Кроме проблем снабжения через такую важную транспортную артерию, это очень громкий пропагандистский эффект. Кроме нарушения российской логистики можно ожидать как минимум усиления ударов по украинской инфраструктуре. Крымский мост важен не только практически, но и как символ, российская сторона к таким посягательствам относится болезненно", — резюмирует Давид Гендельман.