Шеф французской разведки, не веривший в нападение России на Украину, покинул свой пост

Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо покинул свой пост по предложению руководства армии за то, что не смог оперативно предсказать грядущее вторжение России в Украину.

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В то время как американские и британские разведывательные службы точно спрогнозировали планы России начать крупномасштабную военную операцию, французская разведка считала, что агрессия маловероятна.

И вот теперь генерал спецназа Видо, всего семь месяцев назад назначенный на ответственную должность начальника Управления военной разведки, уходит в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

Впрочем, как сообщил агентству Франс пресс источник в военных кругах, в задачу генерала и его ведомства входило предоставлять руководству данные о действиях, а не намерениях противника. А поскольку служба генерала Видо все же пришла к выводу, что у России имеются все возможности для вторжения в Украину, то в целом, по словам этого самого источника, дальнейшее развитие событий показало, что генерал не ошибся.

Еще в начале марта начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард признал, что французская разведка не дотягивает до уровня американской или британской разведки, чьи достижения предавались широкой огласке с целью оказания дополнительного давления на президента Путина.

"Американцы сказали, что русские нападут, и не ошиблись, — заявил он тогда в интервью газете Le Monde. — А наша разведка полагала, что цена завоевания Украины была бы чудовищной и что у русских имеются иные возможности свергнуть правительство Владимира Зеленского".

Непонимание истинных планов Путина французской разведкой выглядело еще более несолидно оттого, что президент Эмманюэль Макрон регулярно общался с российским лидером перед самым вторжением 24 февраля.

Впрочем, по словам специалиста по разведке профессора Александра Папаэммануэля, не стоит винить одних лишь военных разведчиков за промахи, допущенные всеми разведслужбами Франции.

К тому же, для отставки генерала Видо судя по всему были и другие причины.

Буквально через несколько недель после того, как он был назначен на должность шефа военной разведки, Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией на строительство подводных лодок, заключив вместо этого договор о безопасности и сотрудничестве с США и Британией (по условиям пакта AUKUS Австралия сама сможет строить атомные подволные лодки). Французская разведка не смогла предвидеть такой поворот событий, ставший для Франции полной и неприятной неожиданностью и вызвавший дипломатический скандал.