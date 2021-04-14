Шеф полиции города в Миннесоте уволился после гибели чернокожего
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Гибель 20-летнего чернокожего мужчины в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота привела к кадровым изменениям в рядах стражей порядка. Служащая полиции, причастная к трагическому происшествию, подала письменное прошение об отставке, сообщил мэр Майк Эллиотт во вторник, 13 апреля. Свой пост покинул и местный начальник полиции.

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Инцидент в Бруклин-Сентере произошел 11 апреля. Полицейские остановили автомобиль для проверки. После уточнения личности водителя выяснилось, что выписан ордер на его арест. Стражи порядка попытались задержать мужчину. По данным полиции, служащая по ошибке выхватила огнестрельное оружие вместо электрошокера. Донти Райт был ранен выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов, пока не врезался в другую машину.

Райт скончался на месте происшествия. Его гибель вызвала протесты с участием сотен человек. А президент США Джозеф Байден призвал участников уличных акций к спокойствию.

Пресс-конференция с родными Джорджа Флойда

Близкие Райта призвали взять стрелявшую женщину под стражу. Родственники молодого человека организовали пресс-конференцию вместе с родными Джорджа Флойда, чья резонансная гибель при задержании в Миннеаполисе в мае 2020 года вызвала серию массовых протестов против расизма и полицейского насилия в Соединенных Штатах и многих других странах.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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президент США Джордж Флойд Джо Байден США
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