Шестой день протестов в Беларуси: цветы и объятия для силовиков. Архив онлайн-трансляции

Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская в пятницу призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ: 14 АВГУСТА

Это был второй спокойный вечер в Беларуси со дня выборов, полный цветов, поддержки и объятий. На этом редакция Delfi приостанавливает трансляцию, до встречи в субботу.

Мария Мороз, глава штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, в интервью DW сообщила, что она и Тихановская вернутся в Минск, когда не будет угрозы безопасности их семьям. Сейчас они с детьми находятся на двухнедельной самоизоляции в вильнюсской квартире. Мороз сказала, что Тихановской сейчас очень тяжело эмоционально, но обе женщины продолжают работать.

Люди в Минске продолжают выходить на улицы. Tut.by сообщает о собрании людей у журфака МГУ и у т/ц "Рига". Все демонстрации мирные. В свою очередь, NEXTA передает, что сегодня к протестам присоединилось всё больше маленьких городов и населенных пунктов. Сотрудники милиции в Лиде сигналили в поддержку протестующим, а заместитель начальника РОВД в Жабинке подарил протестующим цветы.

В Гомеле сегодня выпускали задержанных во время акций протеста. Выпускали небольшими группами, их встречали жители и родственники. Большинство освобожденных рассказали, что в СИЗО их не били, только при задержании, хотя условия содержания были плохими - по 20 человек в камере. Всех перед выпуском заставили подписать документ, согласно которому за повторное участие в протестах их привлекут к уголовной ответственности.

Один из силовиков по громкоговорителю попросил расходящихся протестующих на площади Независимости убрать за собой, что они и сделали. "Само собой, мы же в Беларуси" - пишет Tut.by.

27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Беларуси. Санкции будут точечными и направленными против ответственных за применение насилия и нарушение прав человека. Конкретные имена и фамилии пока не названы.

NEXTA сообщает, что акции протеста сегодня проходят в Сенице, Ельске, Дружном, Горках, Островце, Чечерске, Быхове, Пружанах и ещё очень многих городах Беларуси. В основном люди выстраиваются в живую цепь.

Tut.by передает, что люди начали расходиться с площади Независимоти. На прощание протестующие зажгли фонарики:

Сейчас в Минске находится съемочная группа Латвийского телевидения. Журналистка Юдите Чунка говорит, что давно следит за событиями в Беларуси, но впервые видит такие обширные протесты. По её словам, протесты проходят по всему центру Минска, не только у здания правительства и на площади Независимости. Например, журналисты засняли живую цепь из людей длинной в четыре километра. https://twitter.com/ltvzinas/status/1294322378999246850?ref_src=twsrc%5Etfw

Алексей Навальный отреагировал на заявление Лукашенко, о том, что “сюда понаехали из […] Навального” с целью использовать жителей Беларуси и их детей как пушечное мясо. Он в Instagram написал, что переведет 10 тысяч рублей (примерно 115 евро) в Фонд Солидарности, призванный поддержать тех, кто потерял работу из-за протестов - например, вышел на забастовку или отказался исполнять указы. Навальный призвал своих сторонников последовать этому примеру.

Судя по всему, самая массовая акция протеста сегодня проходит в Гродно, это город на западе Беларуси, недалеко от границы Литвы. Для контекста - население Гродно почти в два раза меньше, чем в Риге. https://twitter.com/Grodno_24/status/1294306392468324352?ref_src=twsrc%5Etfw

МВД Беларуси: за пять дней протестов пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел, сообщает РИА Новости.

А вот как сейчас выглядит площадь Независимости в Минске.https://twitter.com/tvrain/status/1294309929839464448?ref_src=twsrc%5Etfw

Согласно сообщениям “Белта”, Лукашенко всё ещё считает, что протесты организовали “люди из-за границы”, а также он указал, что в первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Лукашенко отметил, что среди сотрудников ОМОНа тоже были пострадавшие, “около сотни человек”."Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны”, - приводит цитату Лукашенко “Белта”.

Александр Лукашенко прокомментировал протесты и избиение мирных протестующих. РИА Новости передает, что Лукашенко сейчас проводит совещание по протестам. Агентство приводит цитату Лукашенко: "Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает.” Кроме того, Лукашенко прокомментировал избиение протестующих силовиками, сказав, что “они вышли, чтобы защитить их (граждан), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ”. Лукашенко призывает жителей “не высовываться на улицы”.

Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" сообщает, что спецтехника силовиков уехала от площади Независимости и остановилась неподалеку, а интернет на площади вернули.

В Минске колонна протестующих пришла к площади Независимости. Издание Tut.by передает, что на площади спокойно, а силовики, охраняющие здание правительства, опустили щиты. Люди скандировали “Молодцы!”, девушки начали им дарить цветы и обниматься, а другие участники протеста просят не кричать и не провоцировать. В то же время, по словам очевидцев, из военного города Уручье выдвигает колонна военной техники, а телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что на площади Независимости отключили интернет.Кроме того, протесты проходят в Витебске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Солигорске.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/protesty-i-zabastovki-v-belarusi-chto-izvestno-na-vecher-pyatnicy.d?id=52380183

Основные события пятницы - коротко: На заводах забастовки. Бастует Минский тракторный завод: колонна рабочих провела шествие по улицам города. В акциях протеста принимают участие Минский электротехнический завод, завод "Гродноазот" и множество других предприятий. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он покинул страну. Людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, начали отпускать. Задержанные сообщают об издевательствах, избиении и ужасных условиях содержания. Центральная избирательная комиссия Беларуси официально утвердила результаты выборов. Победителем объявлен Александр Лукашенко. Жалобы других кандидатов отклонены. Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Тихановская призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа.