Шествие Baltic pride в Вильнюсе собрало 4500 литовцев и зарубежных гостей

4 июня в Вильнюсе состоялось шествие фестиваля Baltic Pride. Шествие прошло по центральным улицам столицы, в нем участвовали несколько известных в Литве людей, также было много зарубежных гостей, сообщает литовский портал DELFI.

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В этом году в шествии по центру Вильнюса участвовали 4500 человек, протестующих было очень мало, они почти не были заметны. Шествие в этом году было более праздничным и многочисленным, чем прошлогоднее в Каунасе - с красочными автобусами, воздушными шарами, флагами и плакатами.

В частности, в акции "Baltic Pride-2022" можно было увидеть исполнительницу Юсте Арлаускайте-Jazzu, фотографов Наглиса Беранцаса и Лукаса Грицюса, актрисуу Тому Вашкявичюте, исполнительницу Эрику Дженнингс, актера Гитиса Иванаускаса, инфлюенсера Индре Стонкувене, исполнителя Томаса Аленчикаса-Alen Chicco и т.д. Среди участников шествия была министр иностранных дел Швеции, министр экономики Литвы Аушрине Армонайте, министр юстиции Эвелина Добровольская, депутата Томас-Витаутас Раскявичюс, мэр столицы Риъемигиюс Шимашюс.

Перед началом шествия у Белого моста, где состоится концерт были конные полицейские, на всем участке шествия вплоть до Кафедральной площади было несколько десятков полицейских, никаких заборов и баррикад на улицах не было.

В шествии участвовали не только литовцы, но и гости из-за границы. Так, группа иракцев рассказала, что они пришли в Литву прошлым летом, их недавно выпустили из Центра регистрации беженцев. Все они - нетрадиционной ориентации, поэтому на родине их ждет смертельная опасность. "Большинство людей в Ираке гомофобы, в силу религиозных причин, гомосексуалистов там убивают", - рассказал один из них, заметив, что это была основная причина бегства из страны. "Спасибо Литве, что приняла меня", - сказал он и выразил надежду на то, что отношение к гомосексуалистам изменится и у той части литовского общества, которая пока относится к ним враждебно.

В этом году не видно больших протестов против Baltic pride. В социальных сетях на молитву приглашали католиков собраться у колокольни, но за полчаса до шествия там был лишь Ромуальдас из Аникщяйского района с плакатом "Литву спасет только БОГ, если она всем сердцем обратится к нему". Правда, он сказал Delfi, что он не поддерживает гомосексуалистов, но также выступает против тех, кто бросает в них камни.

Перед началом шествия пришли и несколько человек, которые собрались здесь молиться. Один из них - Шарунас - сказал, что таких парадов не должно быть. "Полиция должна ох запрещать, беречь общество, детей от таких людей, если такие есть. Арестовывать, вести в участок, если те не подчиняются, так должно быть в нормальной стране", - сказал он.

По словам Шарунаса, 400 лет в Литве всем руководила Католическая церковь, а сейчас страна, по его словам, возвращается к варварству. "Раньше извращения не поощрялись, за них наказывали, была статься в УК. За супружескую неверность полагалась смерть, так что ждало бы этих комсомольцев, которые тут ходят, и представить сложно. Либерализм - это возвращение к варварству. Боролись с содомией, с извращениями, которые против воли божьей. Тут проходят парады, во время которых пропагандируют извращения, их даже не пытаются скрывать. Мы хотим возвращения нормальной цивилизации, нормального порядка, чтобы страна была католической", - сказал мужчина.

Женщина, которая первый раз приняла участие в шествии, сказала, что для нее важны права человека. По ее мнению, Литве в этой области еще есть что совершенствовать. Сауле сказала Delfi, что, по ее мнению, шествие очень важно для повышения уровня терпимости в обществе. По ее словам, Литва в этом вопросе, пусть и маленькими шагами, но идет вперед. "Это не так называемый показ себя, это о том, что в Литве все равны и нет кого-то более равного", – заметила она.

В шествии участвовала и Нина из Украины. У себя на родине она также была активисткой ЛГБТ, участвовала в организации таких мероприятий. "Я лесбиянка из Украины. Мне пришлось бежать из-за войны, но я рада, что нахожусь здесь, рада поддержке литовцев", - сказала она. Люди, которые выступают против ЛГБТ, часто ссылаются на Украину, якобы там не уважают права геев. Нина сказала, что это глупости.

"В Киеве у нас каждый год проходят парады, собирается по 6000 человек. Конечно, здесь свободы еще больше, но и в Украине нас защищает полиция, - сказала она. - Большая часть людей нейтрально к нам относится, несмотря на то, что у нас христианская страна. Я бы сказала, что отношение людей нейтральное или позитивное".

Шествие по проспекту Гедиминаса шло до Белого моста. На поляне около Белого моста состоится концерт и вечеринка. Организаторы Baltic pride - национальная организация прав ЛГБТ Литовская лига геев. На мероприятии были и политики.

Староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас сказал, что каждый год атмосфера шествия улучшается: "Это видно, это уже больше политическая весть - Литва большое государство, в котором живет много разных людей. Необязательно отождествлять себя со всеми этими людьми полностью, но ты можешь их понять, можешь их любить. Ты тоже можешь бороться за их равные права".