Школы и вузы Мадрида закрыли на две недели

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа (Salvador Illa) в понедельник, 9 марта, объявил о резком всплеске числа инфицированных коронавирусом в испанской столице Мадриде и ее окрестностях. В связи с этим принято решение о закрытии на две недели, начиная со среды, всех школ, университетов, детских садов в регионе. Это затронет 1,2 миллиона учащихся.

Частным компаниям рекомендовано сократить поездки и рабочий день, а по возможности отправить своих сотрудников работать из дома. Матч лиги чемпионов в четверг между "Ромой" и "Севильей" пройдет без зрителей. Во вторник министерство объявит о дополнительных мерах по борьбе с распространением вируса.

Скачок числа зафиксированных случаев SARS-CoV-2 в Испании

В Испании подтверждены 1204 случаев заражения вирусом, и это число выросло на 200 за половину дня понедельника, что министр назвал значительным ухудшением ситуации. 28 человек уже скончались, 74 заболевших пневмонией COVID-19 сейчас в реанимации. Больше половины случаев коронавируса зафиксированы в Мадриде, в основном они были обнаружены среди жильцов и персонала домов престарелых.

Власти северного региона Испании, Страны Басков ранее также объявили о закрытии образовательных учреждений вокруг региональной столицы Витория-Гастейс, втором по числу зараженных району Испании.