Шляпу Наполеона с его ДНК выставили на аукцион
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Гонконге 27 октября на аукционе продадут двууголку Наполеона Бонапарта. Как заявляет организатор торгов, аукционный дом Bonhams, на этой шляпе содержится ДНК императора, пишет "Моя Планета".

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Предыдущий владелец этой двууголки купил ее на аукционе в Германии. Тогда он даже не подозревал, что она принадлежала Наполеону. Первое же исследование шляпы показало, что она могла принадлежать императору: на ней были характерные надписи, соответствовал и возраст вещи.

"При тщательном изучении содержимого шляпы в ней нашли пять волосков. Анализ установил, что два из них принадлежали Наполеону", — говорит управляющий директор Bonhams Саймон Коттл.

Коттл также рассказал, что двууголки Наполеона, которые выставлялись на аукцион ранее, имели совершенно другую историю. Все они были переданы знатными семьями, которые были связаны с императором, либо семьями солдат, которые подобрали шляпу на поле боя.

Первоначально шляпу оценили в $140 000 — 200 000. Однако предыдущие двууголки Наполеона продавали на аукционах за $1 млн и более.

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