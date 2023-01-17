Шойгу: масштабная реформа армии РФ начнется в 2023 году и продлится до 2026-го

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что анонсированная в декабре реформа российских Вооруженных сил начнется в ближайшее время и займет три года. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства РФ. В рамках преобразований планируется, в частности, увеличить численность армии с 1,15 млн до 1,5 млн человек.

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По словам главы российского военного ведомства, предполагается провести "масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации".

Особое внимание, по словам Шойгу, уделят регионам, которые граничат с Финляндией (страна близка к тому, чтобы присоединиться к НАТО). Министр сообщил, что планируется, в том числе, "сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".

Также Шойгу подтвердил намерение "создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации".

В сообщении российского минобороны подчеркивается, что совещание с участием Шойгу прошло во время посещения "объединенной группировки войск специальной военной операции (так в РФ официально называют войну в Украине — прим. Delfi)". Где именно находился министр, не уточняется.