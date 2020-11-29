Шойгу назвал слова министра обороны Германии о России нападками школьницы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу раскритиковал заявление своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Об этом пишет РБК.

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"Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что весной в Черном море нашли потопленный в 1941 году немецкой авиацией теплоход "Армения". На борту судна, по разным данным, находилось от 6 тыс. до 10 тыс. беженцев и раненых.

По мнению Шойгу, это один из тех многих эпизодов войны, о котором надо рассказывать. "Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", — отметил он.

Шойгу добавил, что это уже второй министр обороны, который делает подобные заявления. По его словам, прошлому главе ведомства после схожих высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы.

Таким образом Шойгу отреагировал на слова министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр. "Это факт, что российская сторона вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, что у них есть новое оружие, что угроза стала намного более очевидной", — заявила она в ноябре, выступая в бундестаге.

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