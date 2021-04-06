Шойгу объявил о проверке боеготовности армии

Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Всего в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, сообщили агентству в Минобороны. Учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверка коснется всех видов и родов войск ВС, добавили в ведомстве.

В Восточном военном округе проверкой боеготовности военных займется комиссия Генштаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае и на полигоне Сергеевский в Приморье. В остальные военных округах и на Северном флоте проверку проведут под руководством командующих войсками (силами).