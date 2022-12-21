Шойгу предложил повысить призывной возраст и увеличить численность армии РФ до 1,5 млн человек

Возраст призыва на срочную службу в России поднимут с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет; одновременно общую численность Вооруженных сил увеличат с 1,15 млн до 1,5 млн человек. С такими предложениями на коллегии министерства обороны РФ выступил глава ведомства Сергей Шойгу.

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По словам российского министра, призывной возраст будут поднимать "поэтапно". Свое предложение глава военного ведомства объяснил необходимостью обезопасить Россию от стран НАТО, стремящихся нарастить "военный потенциал" у российских границ.

Также Шойгу сообщил о планах "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу". Сейчас российское законодательство позволяет (за некоторыми исключениями) заключить контракт только после трех месяцев службы по призыву.

По мнению главы минобороны РФ, численность российских Вооруженных сил необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту — до 695 тысяч человек. Численность армии РФ с 1 января следующего года ранее утвердил своим указом президент страны Владимир Путин, определив ее в 1,15 млн человек. Таким образом, в Вооруженные силы планируют направить еще около 350 тысяч человек.

Среди других инициатив Шойгу озвучил и увеличение числа военных округов в составе Вооруженных сил РФ с четырех до шести. С 2020 года в стране действовали Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, сегодня российский министр предложил специально выделить из них Московский и Ленинградский.