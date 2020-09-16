Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества
Foto: AP/Scanpix

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в Минск, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Белоруссии.

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"Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России", - сказали в ведомстве.

14 сентября президент Владимир Путин, принимавший в тот день президента Александра Лукашенко в Сочи, заявил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств. В свою очередь Лукашенко отметил, что поручил главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение Шойгу.

Кроме того, в понедельник на территории Белоруссии стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство". В Минобороны РФ заявили, что договоренность о проведении учений была достигнута еще в октябре прошлого года, мероприятие носит контртеррористический характер.

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Интерфакс

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Интерфакс
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