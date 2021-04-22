Шойгу приказал ВС готовиться к "неблагоприятному развитию" учений НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений Североатлантического альянса Defender Europe – 2021. Его слова приводит РИА «Новости».

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"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", — заявил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают переброску войск НАТО в район предстоящих учений.

В мае-июне года НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe — 2021. Планируется отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс приглашает Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в учениях в качестве партнеров.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения Defender Europe — 2021 нужны для отработки войны с Россией.