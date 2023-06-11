Шойгу приказал всем ЧВК подписать контракты с Минобороны РФ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте ведомства.

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В документе указывается, что это придаст "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. При этом отдельные "добровольцы" имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую.

Возможность индивидуальных контрактов

Приказ предоставляет право всем "добровольцам" заключать индивидуальные контракты или с "добровольческими отрядами", или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. "Заключение гражданами контрактов с государством - это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - подчеркнул замминистра обороны РФ Николай Панков. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и "добровольцами", совместного применения воинских подразделений и "добровольческих организаций", отметил он.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих и частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Конфликт с ЧВК "Вагнер"

Приказ Шойгу отдан на фоне его конфликта с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В мае Пригожин записал видео, где он, стоя рядом с трупами боевиков своей компании, назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова "жирующими в кабинетах суками". Он обвинил военное командование РФ в том, что оно не выдает наемникам снаряды. Позднее Пригожин вновь раскритиковал Минобороны, использовав при этом нецензурную брань.

Приказ о подписании контрактов с Минобороны, по всей видимости, отдан еще и потому, что многие принудительно мобилизованные из самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР оформлены как "добровольцы".

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