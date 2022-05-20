Шойгу: в Западном военном округе сформируют 12 новых воинских частей и подразделений

Россия сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, в этом году войска планируют получить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

"Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%", — сообщил Шойгу.

"Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на 4%", — сказал он.

Кроме того, Госдуме предложили отменить предельный возраст для военной службы по контракту.

По действующему законодательству, первый военный контракт могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Депутаты предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет, отмечает РБК.

В пояснительной записке единороссы указали, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как "показывает опыт" авторов законопроекта, становятся к 40-45 годам.

"Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другое) на военную службу по контракту", — говорится в документе.