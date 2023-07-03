Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина, который завершился больше недели назад
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые публично прокомментировал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнера", сообщает российское государственное агентство РИА "Новости". Евгений Пригожин объявил, что прекращает "марш справедливости" на Москву, еще 24 июня.

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"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", — сказал Шойгу на совещании в Минобороны РФ.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" на Москву. Его главным требованием была отставка Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. На следующий день Пригожин остановил вооруженный мятеж после переговоров с Александром Лукашенко.

Ни во время мятежа, ни после его завершения Шойгу не давал публичных комментариев о ситуации. 26 июня Минобороны РФ опубликовало видео, где, как утверждается, Шойгу посещает "передовой пункт управления" российских войск.

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