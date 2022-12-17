Шольц допускает новые переговоры с Путиным по Украине
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Олаф Шольц допускает дальнейшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны РФ против Украины. "Наша цель заключается в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность", — заявил глава германского правительства изданию Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликовавшему беседу в субботу, 17 декабря.

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Для этого будет "необходимо говорить", пояснил канцлер. "Еще неизвестно, произойдет ли это по телефону, видеосвязи или за длинным столом", — добавил Шольц.

Москва должна "осознать, что так дальше продолжаться не может", отметил глава правительства ФРГ. По его словам, Путин должен "прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания". Шольц указал на "высокую" возможность эскалации в свете неудач РФ на поле боя.

Шольц: Путин просчитался и недооценил единство Запада

Нескольким днями ранее канцлер ФРГ заявил, что президент РФ "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Глава германского правительства указал на масштабную поддержку Украины, включая военную помощь.

В начале декабря Шольц и Путин впервые с середины сентября провели телефонный разговор. Канцлер настаивал на необходимости как можно скорее достигнуть дипломатического решения.

Берлин не ждет газового кризиса в Германии

Вместе с тем Шольц не ожидает газового кризиса в Германии ни текущей, ни предстоящей зимой. Берлин рассчитывает, что суммами, выделенными в рамках уже запущенных государственных мер поддержки, удастся "смягчить высокие цены этой и следующей зимой".

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