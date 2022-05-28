Шольц и Макрон потребовали от Путина прекратить войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 28 мая, провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, которая длилась почти полтора часа, состоялась по инициативе германской и французской сторон, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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Разговор трех лидеров был посвящен продолжающейся войне России против Украины и усилиям, направленным на то, чтобы остановить ее, говорится в сообщении. Шольц и Макрон потребовали "немедленного прекращения огня и вывода российских войск". Они призвали Путина провести "серьезные и прямые переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и достичь дипломатического урегулирования конфликта.

По данным Елисейского дворца, Макрон и Шольц также потребовали от Путина освободить 2,5 тыс украинских военных, в течение месяцев держащих оборону и затем взятых в плен в мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь".

Путин сообщил о готовности обсуждать вывоз зерна из Украины

Кремль, в свою очередь, сообщил, что в ходе телефонной беседы была "обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности". Российский президент переложил вину за трудности с поставками продовольствия на западные страны, "ошибочная экономическая и финансовая политика" которых, а также введенные ими санкции против Москвы стали, по его словам, причиной этих трудностей.

"Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов, — приводит пресс-служба Кремля слова Путина. — Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений".

Отмечается также, что Путин предостерег западных коллег от дальнейших поставок вооружения Украине, заявив о рисках "дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса". Кроме того, он "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога" с Киевом.