Шольц назвал войну России против Украины "величайшей катастрофой нашего времени"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает войну России против Украины беспрецедентным событием. "Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени", — заявил он на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.

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Агрессивная война России на истребление, по его словам, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны. Шольц отметил, что президент России Путин "и его режим" пошли на "умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.

Как известно, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. При этом Кремль настаивает на том, что мирное население не страдает от военного вмешательства.

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