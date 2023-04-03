Шольц поддержал присоединение Румынии к Шенгенской зоне ЕС

Цель — в том, чтобы Румыния смогла "наконец-то стать полноценным членом Шенгенской зоны в этом году", заявил канцлер Германии Шольц после встречи с президентом Йоханнисом.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посетивший Румынию, высказался в поддержку ее скорейшего присоединения к Шенгенской зоне Евросоюза. Политики, занимавшие пост главы кабмина Германии, не были в этой стране Юго-Восточной Европы почти 13 лет, напомнило в понедельник, 3 апреля, агентство AFP.

Цель — в том, чтобы Румыния смогла "наконец-то стать полноценным членом Шенгенской зоны в этом году", заявил Шольц после встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

Германский канцлер высоко оценил "большое согласие Бухареста" с Берлином по вопросу осуждения нарушающей "международное право войны РФ в Украине".

Центр поставок вооружений ЕС в Украину

Как отмечает агентство AFP, Румыния стала центром для поставок вооружений ЕС в соседнюю Украину.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил, что откроет в Румынии базу для обслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб будет расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs из ФРГ, а также военные грузовики, сообщило агентство Reuters со ссылкой на саму компанию. База начнет работу уже в апреле. "Обеспечить войска НАТО и Украины лучшей поддержкой из возможных — ключевая задача для нас в Rheinmetall", — заявил глава оборонного концерна Армин Паппергер (Armin Papperger).

Цель — обеспечить "постоянный ремонт и доступность техники, используемой в Украине", в свою очередь указал Шольц. Президент Румынии пригласил другие немецкие оборонные компании инвестировать в его страну. Это имеет стратегический смысл и создает "хорошие рабочие места" в Румынии, добавил румынский лидер.

Канцлер Германии пообещал Молдове дополнительную поддержку на пути к вступлению в ЕС

Канцлер Германии также пообещал Молдове дополнительную поддержку на пути к вступлению в ЕС. "Молдова является частью нашей европейской семьи", — заявил глава кабмина ФРГ.

Весной 2022 года НАТО в связи с угрозой со стороны Москвы приняла решение о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

В Румынии боевую группу, размещенную в Чинку в регионе Трансильвания, возглавляют французские военные.

В ноябре 2022 года двухдневная встреча министров иностранных дел 30 стран НАТО прошла в Румынии. Руководство альянса тем самым продемонстрировало поддержку восточного фланга НАТО и Черноморского региона, на который направлено особое внимание Североатлантического альянса после нападения России на Украину.