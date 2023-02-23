Шольц: Время для переговоров о мире в Украине еще не пришло
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Путин сейчас понимает под переговорами лишь капитуляцию, заявил канцлер ФРГ. В то же время он подчеркнул, что намерен и впредь разговаривать с российским президентом.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что время для переговоров о прекращении войны России против Украины еще не пришло. "Момент, который откроет перспективу мира, еще должен настать", — заявил он в интервью немецкому телеканалу ZDF в четверг, 23 февраля.

"Сказать, что сейчас должны начаться переговоры, ни к чему не приведет. Нужно понимать, что российский президент в настоящее время допускает лишь одну форму переговоров, а именно, что кто-то безоговорочно капитулирует, и он добьется выполнения всех своих целей", — пояснил Шольц.

Шольц будет и впредь разговаривать с Путиным

В то же время канцлер сказал, что он намерен продолжать разговаривать с Владимиром Путиным, чтобы "объяснить ему, что все на самом деле не так, как он это видит". Олаф Шольц выразил надежду на то, что когда-то настанет момент, когда справедливые переговоры действительно станут возможными, приемлемыми для украинцев и приведут к правильным результатам.

Шольц таким образом отреагировал на петицию представительницы Левой партии Сары Вагенкнехт и поборницы прав женщин Алисе Шварцер , в которой выражается протест против поставки вооружений Украине и содержится призыв к переговорам. Петиция "Манифест мира", выложенная на портале Change.org, за 10 дней набрала к 23 февраля более 600 тысяч подписей.

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