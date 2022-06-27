Шольц высказался за сохранение G20 с участием России

"G20 должна продолжать играть свою роль", — заявил глава немецкого правительства. При этом Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Несмотря на агрессивную войну России против Украины федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за сохранение формата "большой двадцатки" (G20). "Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль", — заявил глава немецкого правительства в понедельник, 27 июня, в программе Morgenmagazin медиакомпании ZDF. По словам политика, участники саммита "большой семерки", проходящего в замке Эльмау в Баварии, высказали общее желание "не торпедировать G20".
Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы примем решение незадолго до отъезда, потому что к тому времени ситуация в мире может очень сильно измениться", — заявил канцлер.
Ближайший саммит глав государств и правительств группы ведущих экономических держав, в которую входят в частности Россия, Китай и Саудовская Аравия, должен пройти в ноябре в Индонезии. По приглашению властей страны, в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала не допустить разрушения формата G20 из-за стремления изолировать российского президента. По словам политика, даже если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом для бойкота мероприятия. "Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот. — Ред.). На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган", — сказала фон дер Ляйен .
По ее словам, грядущий саммит, напротив, необходимо использовать, чтобы "сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях". "Совершенно ясно одно: никакого "бизнеса как обычно", то есть нормальности, не будет", — подчеркнула глава Еврокомиссии.