Шпионаж в пользу "русских ведьм": история одного преступления в войне в Украине

В феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаевской области подозреваемого в шпионаже в пользу России Василия Романишина. Поначалу эта информация прошла почти незамеченной, так как за год войны число подозреваемых и осужденных украинцев за работу на российские сцслужбы шло уже на тысячи. Но корреспондент Украинской службы Би-би-си Олег Черныш заинтересовался историей Романишина и, в частности, его связями с организацией под названием "Империя сильнейших ведьм" России. Оригинальный текст можно прочитать здесь.

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Задержанный Василий Романишин проживал в селе Врадиевка Николаевской области. Его личность Би-би-си подтвердили источники в правоохранительных органах и его адвокат Руслан Пилюк.

По версии следствия, он одобрял агрессию РФ против Украины и занимался шпионажем. Но самое удивительное в его деле — имя вербовщика.

По данным СБУ, Романишин шпионил в пользу союза русских колдунов и волшебниц. В материалах дела эта организация значится как "Империя сильнейших ведьм".

Сам задержанный тоже считает себя "колдуном".

Что известно о задержанном?



В соцсети "ВКонтакте", где он зарегистрирован под псевдонимом Василий Романов, Романишин указал, что учился в Николаевском аграрном университете, потом работал слесарем на судостроительных заводах в Керчи и Николаеве, а в последнее время поселился во Врадиевке и обзавелся хозяйством.

Из его постов следует, что он очень увлечен темой магии, колдовства и эзотерики, а одна из его кумиров — некая Алена Полынь, описываемая как "главная ведьма России" и глава организации "Империя сильнейших ведьм".

В частности, он поставил лайк под публикацией Полынь, в которой она описывает ритуал "в поддержку президента России Владимира Путина в день его рождения".

Другие лайки он оставлял в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "Россия — великая страна ура". Украинские силовики расценивают это как "распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК).

Пункты обвинения

Арестован он был 4 февраля с залогом в 217 тыс. гривен именно за поддержку российской агрессии. Ни о каком шпионаже в материалах дела на тот момент не упоминалось. Романишину грозило до 8 лет лишения свободы.

Но уже 15 февраля пресс-центр СБУ опубликовал релиз, в котором силовики называют Романишина агентом ФСБ, слившим врагу данные об обороне Николаева.

"Российская спецслужба привлекла его к тайному сотрудничеству через запрещенную социальную сеть "ВКонтакте". По указанию оккупантов собирал разведданные о дислокации и перемещениях подразделений Сил обороны в регионе", — говорится в отчете СБУ.

По данным украинских спецслужб, Романишин передал россиянам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии, а также выведывал координаты украинских войск и укрепрайонов в Николаевском областном центре.

В марте были обнародованы некоторые судебные материалы, из которых следует, что свою шпионскую деятельность Василий Романишин из Врадиевки вел при поддержке со стороны российской "Империи ведьм".

Что такое "Империя ведьм"?



Организация была создана 42-летней москвичкой Аленой Полынь (настоящее имя Елена Суликова) в 2015 году и, как пишет корреспондент Би-би-си Олег Черныш, стала популярной в том числе из-за безоговорочной поддержки действий российских властей и лично Владимира Путина.

Например, 5 февраля 2019 года в Москве прошел "ведьмовский съезд" — как заявляли организаторы, для "поднятия рейтинга Путина".

Несколько десятков женщин и мужчин, называющих себя ведьмами и видунами, провели обряд в поддержку российского президента. По его итогам Полынь заявила, что достигнут "положительный эффект" для лидера в Кремле.

Корреспондент Би-би-си также выяснил, что подобные съезды проходили неоднократно при поддержке мэрии Москвы и даже совместно с некоторыми депутатами Госдумы.

Пользуясь своими связями во власти, Полынь пыталась добиться законодательного одобрения деятельности магов и колдунов в России, пишет Олег Черныш.

С тех пор российские СМИ стали называть Алену Полынь любимой ведьмой Путина.

Полина утверждает, что впервые использовала гипноз в девять лет, а в 14 смогла исцелить человека. По ее словам, свои способности она унаследовала от бабушки-целительницы.

Сейчас она очень популярна, регулярно появляется на телевидении в различных ток-шоу и программах, например, в "Битве экстрасенсов".

"Империя ведьм" оказывает платные услуги по предсказанию будущего, моделированию успеха и вызову духов. Расценки есть на сайте организации.

При чем здесь война?



Украинские силовики считают, что организация Алены Полынь, помимо всего прочего, выполняет функции вербовочного центра.

Согласно материалам следствия, Романишин перед вступлением в объединение колдунов якобы прошел инициацию, которая предполагает проверку на приверженность идеям создания Новороссии или аннексии территорий Украины.

Следствие установило, что Романишин с 15 по 22 марта прошлого года создавал картографические материалы в Google Maps, где размещал соответствующие отметки о расположении сил обороны, блокпостов и критической инфраструктуры в селе Врадиевка, а также в Николаеве.

Эти материалы он отправил через соцсеть "ВКонтакте" человеку, которого СБУ называет "представителем прокремлевской пропаганды" и контактным лицом ФСБ и ГРУ.

Адвокат украинца пытается доказать, что в действиях его подзащитного нет шпионажа.

"В каждой деревне есть человек, которого называют местным дурачком. А этот местный дурак считал себя большим колдуном, у него дома были куклы вуду и все такое", — объяснил Руслан Пилюк в интервью BBC Украина.

Он признает, что его подзащитному понравились публикации "Империи сильнейших ведьм", но отмечает, что это нельзя считать распространением материалов, оправдывающих агрессию РФ.

А что касается отметок на гугл-карте, то, по словам адвоката, его подзащитный действительно отправлял их, но адресат их так и не получил, с чем, по словам Пилюка, следствие согласилось.

По состоянию на данный момент расследование дела завершено.

Деревенскому "колдуну" из Врадиевки грозит пожизненное заключение, без права на амнистию.

Он находится под стражей уже три месяца.