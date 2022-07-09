Шри-Ланка: президент уходит в отставку, протестующие подожгли дом премьера страны

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку в среду, 13 июля, заявил спикер парламента страны в субботу, 9 июля, после дня ожесточенных протестов, в ходе которых митингующие ворвались в официальную резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра в Коломбо. Об этом сообщает Reuters.

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Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена заявил в видеообращении, что Раджапакса проинформировал его об уходе с поста президента.

"Решение уйти в отставку 13 июля было принято для обеспечения мирной передачи власти. Поэтому я прошу общество уважать закон и сохранять мир", — указал он.

Объявление было сделано после резкой эскалации антиправительственных протестов из-за тяжелого экономического кризиса в Шри-Ланке. Новости о решении президента были встречены фейерверками в некоторых районах Коломбо. Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе заявил, что также готов уйти в отставку, чтобы освободить место для всепартийного правительство, говорится в заявлении офиса премьера.

В течение всего дня солдаты и полиция не могли сдержать толпу скандирующих протестующих, требующих отставки Раджапаксы и обвиняющих его в худшем экономическом кризисе в стране за семь десятилетий.

Ни Раджапаксы, ни Викремесингхе не было в своих домах, когда на здания было совершено нападение.

Местные новостные телеканалы показали видеозапись с огнем и дымом, исходящими от личного дома шриланкского премьера в богатом районе Коломбо. В его офисе заявили, что поджог был совершен протестующими. Срочных сообщений о пострадавших в пожаре не было. Викремесингхе перебрался в безопасное место, сообщил источник агентству Reuters.

Ранее в тот же день прямая трансляция в Facebook показала, как сотни протестующих, некоторые из которых облачены в национальный флаг, толпятся в комнатах и коридорах в доме президента страны.

На видеозаписях видно, как некоторые из них плескаются в бассейне, а другие сидят на кровати с балдахином и диванах. На кадрах, которые были широко распространены в социальных сетях, можно было увидеть, как некоторые из них опустошают комод.

По словам двух источников в министерстве обороны, Раджапакса покинул официальную резиденцию в пятницу в качестве меры предосторожности перед запланированной на выходные демонстрацией. Агентство Reuters не смогло сразу подтвердить его местонахождение.

По меньшей мере 39 человек, в том числе двое полицейских, были ранены и госпитализированы во время протестов, сообщили Reuters источники в больницах.