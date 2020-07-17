Штабы соперников Лукашенко на выборах в Беларуси объединились

Штабы не допущенных к выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало будут работать вместе со Светланой Тихановской. Они отказываются от бойкота и призывают белорусов проголосовать 9 августа.

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Штаб Светланы Тихановской, допущенной к участию в назначенных на 9 августа выборах президента Беларуси, будет работать вместе со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым ЦИК страны отказал в регистрации кандидатами в президенты. Об этом сообщил в четверг, 16 июля, интернет-сайт штаба Бабарико, опубликовавший общие принципы объединенной кампании.

В частности, штабы всех трех кандидатов отказываются от бойкота выборов и призывают избирателей проголосовать 9 августа. В то же время штабы договорились после освобождения политзаключенных, которое является одним из общих принципов, добиваться проведения после 9 августа повторных честных выборов. Кроме того, оппозиционеры собираются выработать стратегию по защите голосов избирателей от фальсификацией.

Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Валерию Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

14 июля в Минске прошел массовый протест против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". На следующий день несколько тысяч человек пришли к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.