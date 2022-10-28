Штайнмайер: Германия и РФ сегодня противостоят друг другу

Германии необходимо отказаться от старых образцов мышления и надежд, особенно в отношении России. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с программной речью в Берлине в пятницу, 28 октября.

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По его словам, воссоединение Германии и мирный вывод советских войск подарили много надежд на мирное будущее". "Эта надежда была и у меня, она давала мне стимул для работы на протяжении многих лет", — подчеркнул глава германского государства. Однако, если взглянуть на сегодняшнюю Россию, места для старых мечтаний не остается, посетовал он.

"Наши страны сегодня противостоят друг другу", — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, имея в виду войну России против Украины и позицию Германии по этому вопросу. Военное вторжение России в соседнее государство он назвал "нападением на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенности границ".

"По сути, это — нападение на все, что отстаиваем мы, немцы", — констатировал президент ФРГ. Кто пожимая плечами спрашивает — а какое нам, в Германии, дело до этой войны, тот говорит "безответственно, но главное — позабыв историю", считает Штайнмайер.

"С таким отношением мы, немцы, потерпим в Европе провал, такое отношение — неверно!" — продолжил он.

Может ли Германия не поддерживать санкции в отношении России?

Штайнмайер сообщил, что многие спрашивают его, почему Германия должна нести бремя из-за войны, которая идет в другой стране, и нельзя ли Берлину отказаться от санкций против Москвы. По его словам, он не собирается отмахиваться от подобных вопросов, поскольку скрывающиеся за ними опасения реальны.

"Но что стало бы альтернативой санкциям? — задал президент ФРГ встречный вопрос. — Безучастно наблюдать за этим преступным нападением? Просто вести себя так, словно ничего не произошло?" По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, противостоять нарушению права Россией — в интересах Германии и ее партнеров. "В наших интересах освободиться от зависимости от режима, который отправляет танки против соседнего государства и использует энергию как оружие. В наших интересах защитить самих себя и сократить свою уязвимость", — указал Штайнмайер.

"Эпоха встречного ветра"

По его словам, время до 24 февраля 2022 года было "эпохой с попутным ветром" и Германия сумела извлечь выгоду из "дивидендов" этого мирного времени. "Дивиденды мирного времени исчерпаны. Для Германии наступает эпоха встречного ветра", — подчеркнул глава германского государства.

В этот период ФРГ сможет рассчитывать на свою экономику, научные исследования, сильные предприятия и государство, а также "обширный и сильный центр общества". Однако немцам потребуется и "воля к самоутверждению, и сила к самоограничению", предупредил он.

Другим важным фактором в новую эпоху, по словам Штайнмайера, должны стать "воля и сила для противостояния". В этой связи он подчеркнул роль сильного и хорошо вооруженного бундесвера и готовность Германии выступить ответственным партнером в НАТО и в Европе.

О вкладе состоятельных граждан в дело снятия бремени с населения

Президент ФРГ обратился к гражданам Германии со словами: "Может быть, во времена с попутным ветром и можно было прожить, не внося большого личного вклада. Вероятно, можно было себе позволить предоставить другим заниматься политикой. Сегодня это больше не так. Германия, наша страна, нуждается в вашей воле к изменениям, нуждается в вашем вкладе в общее дело, чтобы мы могли достичь поставленной цели".

При этом Штайнмайер отметил, что в ближайшие годы людям в Германии придется мириться с ограничениями, однако государство не оставит их в одиночестве. По мнению президента ФРГ, состоятельные граждане сейчас должны помочь с финансированием мер по снятию бремени с населения. "Впечатляющие пакеты мер для снятия нагрузки важны, но не менее важна и справедливость при распределении бремени", — предупредил он.