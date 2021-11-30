Штамм "омикрон" попал в Нидерланды на неделю раньше, чем предполагалось

Новый штамм коронавируса Covid-19 "омикрон" появился в Нидерландах еще до того, как в страну 26 ноября прибыли два рейса из Южной Африки, на которых, как предполагалось, находились инфицированные, сообщается на сайте Национального института общественного здравоохранения (RIVM) страны во вторник.

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"В RIVM обнаружили штамм "омикрон" в двух тестах, которые были сделаны в Нидерландах ранее в ноябре", - говорится в заявлении на сайте RIVM. "Омикрон" выл выявлен в образцах, взятых 19 и 23 ноября

Ранее сообщалось о 13 случаях заражения "омикроном" в Нидерландах. Все они были выявлены у пассажиров двух рейсов из ЮАР, которые прибыли в страну 26 ноября. Из 624 пассажиров того рейса коронавирус того или иного типа был выявлен у 61 человека.

На данный момент в Нидерландах выявлено как минимум 15 случаев заражения "омикроном".

Штамм Covid-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.