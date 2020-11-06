Штат Джорджия объявил о пересчете голосов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В одном из решающих для итогов президентской гонки в США штате Джорджия пересчитают голоса. Об этом в прямом эфире CBS News заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

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По информации Reuters, пересчет голосов ожидается из-за небольшого разрыва между кандидатами. Раффенспергер подчеркнул, что исход президентских выборов в Джорджии пока неясен.

6 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании в Джорджии. Штаб Трампа считает, что при пересчете там будут обнаружены нарушения и победа останется за республиканцем.

Ранее сообщалось, что Байден уже 6 ноября может объявить о своей победе на выборах. Секретная служба США отправила дополнительных агентов в город Уилмингтон, штат Делавэр, из-за предполагаемой речи Байдена там. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа "сделать важное заявление".

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост главы Белого дома. Выборы проходили 3 ноября, однако в связи с пандемией в этом году избиратели могли голосовать по почте, запросив бюллетень заранее. В настоящий момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Окончательные итоги голосования пока не объявлены, однако оба кандидата уже неоднократно выражали уверенность в своей победе.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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