Штат Нью-Йорк обогнал все страны мира по количеству случаев Covid-19

9 апреля в штате Нью-Йорк (США) было подтверждено 159 937 случаев заболевания Covid-19 — это больше, чем в любой отдельной стране, в том числе Испании (153 000) или Италии (143 000). В целом количество заболевших в США приближается к полумиллиону человек, сообщает BBC News.

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В США зафиксировано 462 000 случая Covid-19, почти 16 500 человек умерли. В целом в мире подтверждено 1,6 млн случаев заболевания и 95 000 смертей, связанных с Covid-19.

В штате Нью-Йорк количество смертей составляет около 7000 — существенно меньше, чем в Италии (15 500) и Испании (18 000), но вдвое больше официальных данных по Китаю (3300).

Foto: AP/Scanpix/LETA

BBC отмечает, что в СМИ появились фотографии массовых захоронений жертв пандемии Covid-19 в Нью-Йорке. Снимки сделаны на острове Харт-Айленд, где обычно хоронят тех, чьи близкие не могут позволить себе оплатит похороны. Как правило, эту работу выполняют заключенные местной тюрьмы, однако сейчас из-за повышенной опасности заражения власти привлекли работников по контракту.

Тем не менее, по словам губернатора Нью-Йорка Энтони Куомо, ситуация стабилизируется — количество людей, доставленных в больницы, постепенно снижается. Меры по социальному дистанцированию работают, утверждает он.

Доктор Энтони Фаучи, один из ключевых экспертов рабочей группы Белого дома по коронавирусу, снизил прогноз количества жертв Covid-19 в США. Если в конце марта он прогнозировал, что количество умерших составит 100 000 — 200 000, то по обновленному прогнозу цифра может быть в районе 60 000.